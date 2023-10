SOSSANO – Terribile scontro tra un furgone e un’auto: due feriti

SOSSANO, INCIDENTE TRA UN FURGONE E UN’AUTO: DUE FERITI

Poco prima delle 14:00 di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 8 in via Circonvallazione a Sossano (VI) per lo scontro frontale tra un furgone di un corriere, finito rovesciato e un’auto: feriti i due conducenti. In base alla ricostruzione della Polizia Locale del Basso Vicentino, il furgone, condotto da un 22enne di Vicenza, R.C., è uscito dalla Strada Sajanega immettendosi nella Circonvallazione, mentre una Citroen C3, condotta da una 29enne di Lonigo, G.V. stava provenendo da Villaga in direzione Lonigo. Inevitabile lo scontro.

I pompieri arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza il teatro incidentale, mentre i due autisti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem. Non sarebbero in gravi condizioni. La polizia locale dei comuni del Basso Vicentino hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.