Sorpreso mentre spacciava in città: arrestato 22enne vicentino

Alle 13.15 di ieri, a Vicenza città, in via Albinoni, i militari della Sezione

Radiomobile del N.O.RM, hanno arrestato per il reato di

detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, Manuel Bodin, vicentino ventiduenne, incensurato. I militari hanno anche segnalato per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale un uomo di trentadue anni residente fuori regione.

I due, poco prima, erano stati notati, dai militari in pattuglia, nell’atto di scambiarsi qualcosa all’interno di un’auto, cercando poi di scappare e gettando a terra un involucro alla vista dei militari. Nell’involucro c’era hashish, del peso complessivo di 15,40 grammi.

La perquisizione personale e veicolare nei confronti di Bodin ha fatto poi rinvenire hashish per 71,10 grami, una busta

contenente marijuana del peso lordo di 7,50 grammi, 430 euro, ritenuti provento di attività di spaccio, un bilancino di precisione, un coltello

a serramanico della lunghezza totale di 20 centimetri con la lama sporca di hashish.



L’arrestato, al termine delle formalità di rito è stato accompagnato nella camera di sicurezza della Tenenza Carabinieri di Montecchio Maggiore, in attesa dell’udienza di convalida.