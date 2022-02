SMOG – 5 città del Veneto su 7 sono fra le più inquinate d’Italia

Nella pianura veneta suona sempre la stessa musica angosciante. Nel consueto rapporto annuale Mal’aria di Legambiente che fotografa la situazione del 2021, 5 città del Veneto su 7 risultano tra le più inquinate della penisola.La novità di quest’anno è stata il confronto delle medie annuali degli inquinanti con i nuovi parametri decisi dall’OMS per tutelare la salute umana. “La situazione del Veneto è drammatica – dichiara Luigi Lazzaro presidente regionale dell’associazione del cigno verde – i nuovi parametri decisi dall’OMS ci dimostrano quanto lontani siamo da una situazione salubre per i cittadini. Se da un lato la situazione orografica del Veneto è decisamente un dato di fatto, dall’altro questo impone la messa a terra di misure eccezionali e strutturali.”Legambiente fa notare come, con mezza regione in allerta rossa, la limitazione del traffico, assolutamente necessaria, non è sufficiente e per questo incalza con l’appello ai sindaci per far rispettare le limitazioni ed alla Regione per attivare delle misure ancora più decise.”È importante che tutti facciano la propria parte. – dice concludendo Lazzaro -I Sindaci devono far rispettare le ordinanze ed utilizzare i fondi del PNRR per risanare l’aria, la Regione deve impegnarsi per l’attivazione di strategie complessive in sinergia con le politiche ambientali nei settori dell’agricoltura e dell’energia. Proprio per questo Legambiente rilancia un coordinamento tra assessorati per la Transizione Ecologica“

In allegato comunicato stampa nazionale e rapporto completo