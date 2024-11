Smantellata rete internazionale di spacciatori fra Vicenza e Mantova

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La Guardia di Finanza di Vicenza ha smantellato una rete internazionale di traffico di cocaina e marijuana, eseguendo un provvedimento cautelare emesso dalla Procura nei confronti di 15 persone. Gli arrestati includono 8 albanesi, 3 colombiani e 4 italiani.

L’operazione, scattata all’alba con l’ausilio di un elicottero, ha portato al sequestro di 1,5 chili di cocaina, 15.000 euro in contanti, 15 smartphone e un’auto con doppio fondo utilizzata per il trasporto della droga. Durante il blitz, le Fiamme Gialle hanno individuato un laboratorio per la coltivazione e il confezionamento di marijuana in una cascina a Monte di Malo (Vicenza).

L’indagine, avviata a settembre 2023, era partita dall’arresto di tre albanesi ad Altavilla Vicentina, trovati con oltre 1.200 dosi di cocaina in un appartamento. Successivamente, è stato arrestato un altro albanese irregolare con 500 dosi di cocaina.

Secondo gli investigatori, la droga era destinata alle piazze di spaccio di Vicenza e delle province di Mantova e Brescia. L’organizzazione, con un giro d’affari stimato in mezzo milione di euro, avrebbe reinvestito i ricavi – oltre 3,3 milioni di euro – nel traffico di droga, nell’acquisto di immobili in Italia e all’estero, e nella partecipazione a locali notturni della movida spagnola.