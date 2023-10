SICUREZZA – I commercianti scrivono ai parlamentari vicentini. A rischio la città e gli investimenti

Il presidente Nicola Piccolo: “Se non migliora la situazione, a rischio gli investimenti degli imprenditori sulle attività”

“Il Governo deve capire che a Vicenza siamo tutti uniti nella richiesta di maggiore sicurezza in città e che ci aspettiamo concretezza nelle risposte, attraverso un incremento degli organici delle Forze dell’Ordine sul territorio, alle quali va riconosciuto che stanno facendo il massimo, svolgendo un encomiabile lavoro”. Nicola Piccolo, presidente di Confcommercio Vicenza, usa queste parole per spiegare la decisione dell’Associazione di via Faccio di scrivere una lettera a tutti i Parlamentari vicentini sollecitando un intervento in questo senso. Destinatari della missiva i Senatori Mara Bizzotto, Barbara Guidolin, Daniela Sbrollini, Erika Stefani e gli Onorevoli Maria Cristina Caretta, Silvio Giovine, Erik Pretto, Pierantonio Zanettin. “I recenti episodi di criminalità, che hanno coinvolto diverse zone della città di Vicenza – scrive il presidente Piccolo nella lettera -, hanno inevitabilmente aumentato le preoccupazioni degli operatori del commercio, turismo e servizi e fatto calare sensibilmente la percezione di sicurezza delle aziende e dei clienti. Il perdurare di fenomeni legati alla criminalità, spaccio di droga e furti, con l’aggiunta di degrado, bivacchi ed accattonaggio, rischiano di incidere negativamente, se non addirittura vanificare, gli sforzi degli imprenditori” – prosegue la missiva – che evidenzia anche come la situazione metta a rischio gli “investimenti migliorativi sulle attività” eventualmente programmati dagli imprenditori del commercio, del turismo e dei servizi.

Da qui, dunque, la richiesta ai parlamentari di farsi portavoce nei confronti del Governo per stanziare risorse “funzionali al ripristino di un’adeguata dotazione organica delle Forze dell’Ordine impegnate nel territorio cittadino”. Confcommercio Vicenza chiede, inoltre, di far pervenire al Governo la necessità di un “allentamento dei vincoli di spesa che oggi impediscono alle Amministrazioni Comunali di incrementare le risorse impiegate nel servizio di Polizia Locale, di assicurare un più efficace presidio del territorio e, di conseguenza, di infondere una maggiore percezione di sicurezza in capo a cittadini ed imprese”.

Dopo il recente incontro del sindaco Giacomo Possamai con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il presidente di Confcommercio Vicenza ha voluto quindi affiancare l’azione delle istituzioni locali con quello del mondo economico vicentino: “Per far capire – sottolinea Nicola Piccolo – che la percezione di insicurezza ha un

impatto anche sulle imprese, in particolare su quelle che, affacciandosi sulle vie e le piazze, rendono viva la nostra città, garantendo servizi essenziali ai cittadini, ma anche svolgendo una funzione cruciale di presidio del territorio”.