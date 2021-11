Si spaccia per addetto dell’Enel: signora derubata di 250 euro

Una vicentina di 75 anni è stata raggirata da un falso agente dell’Enel. Questi, con una scusa, è entrato in casa della signora e le ha sottratto una busta in cui la vittima aveva messo 250 euro, necessari per alcune spese. I fatti sono avvenuti nella zona di viale Verona. Il truffatore aveva sostenuto di essere passato per un controllo ai contatori. Mentre lui faceva delle prove armeggiando sulle prese ha chiesto alla signora di accendere alcune luci e avviare gli elettrodomestici, per poi approfittarne e portarsi via la busta. Finito l'”intervento” ha salutato e se n’è andato. Lo riporta il Giornale di Vicenza.