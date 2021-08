Si arrampica sull’albero ma non riesce a scendere: gatto salvato dai pompieri

Il Giornale di Vicenza riporta dell’intervento dei Vigili del Fuoco ieri pomeriggio a Solagna: un gatto bianco si è arrampicato su un albero alto quasi quindici metri, senza però trovare il modo di scendere. I proprietari, residenti in via Montegrappa, hanno dovuto chiamare i pompieri per aiutarli a far scendere il gatto, cui sono molto affezionati. Dopo aver fatto scendere di qualche metro il gatto con manovre collaudate, i Vigili del fuoco hanno recuperato il felino, consegnandolo alla proprietaria.