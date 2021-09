Si alza il sipario su VIOFF, il Fuori Salone di Vicenza

LINK AL PROGRAMMA

Al via domani, venerdì 10 settembre, “VIOFF – A Golden Journey”, il Fuori Fiera di Vicenzaoro, dedicato quest’anno al tema del viaggio, che proseguirà tra eventi, spettacoli, concerti, mostre e degustazioni per tutto il weekend fino a lunedì 13 settembre.

La manifestazione, che si svolge nel centro storico di Vicenza, è giunta alla sesta edizione ed è stata realizzata grazie alla collaborazione tra il Comune di Vicenza e IEG – Italian Exibition Group, l’organizzatore di Vicenzaoro, la più importante fiera espositiva del settore, in scena di nuovo in presenza, da domani fino a martedì 14 settembre in Fiera a Vicenza.

Grande lo spazio che sarà riservato alla cultura con ben sei appuntamenti dedicati all’arte tra mostre fotografiche, esposizioni di dipinti, quadri e di oggetti d’artigianato artistico.

“VIOFF – A Golden Journey” è inoltre anche un viaggio nel mondo del gusto e dei sapori con quattro eventi legati al Wine&Food, tra degustazioni di vini prodotti tipici del territorio e del mondo. Gli appassionati di musica, danza e teatro potranno invece assistere a diversi spettacoli tutti legati dal filo conduttore del viaggio e dell’incontro tra culture di popoli diversi.

Per chi ama cercare oggetti unici ci saranno due mercati che prenderanno vita nelle vie principali del centro storico e dedicati l’uno all’artigianato “del fatto a mano”, l’altro al mondo dell’antiquariato del collezionismo e del vintage. Previsto anche un interessante momento letterario domani con la presentazione del libro “La geografia dell’oro”, mentre la città sarà avvolta dalla magia sabato 11 settembre con il Festival di arti performative “Citarts”, che ospita artisti di talento provenienti da diversi Paesi.

Il ricco programmacomprende altri tre concerti che andranno in scena da domani in piazza dei Signori alle 21 con i grandi nomi della musica italiana: venerdì 10 settembre Francesco De Gregori & band live the greatest hits, sabato 11 settembre Max Pezzali – Max 90 live e lunedì 13 settembre – Nek.