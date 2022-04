Sequestrati manufatti in avorio di elefante per oltre 20mila euro: erano senza certificazione

Il Personale dei nuclei Cites di Venezia e Verona dell’Arma dei carabinieri, in collaborazione con i colleghi della stazione di Piazzola sul Brenta hanno proceduto la scorsa domenica a serrati controlli al mercatino dell’antiquariato “Cose d’altri tempi” locale: al termine, sono stati sequestrati 24 manufatti in avorio di elefante di 4 diversi espositori, per un valore di oltre 20mila euro, che non avevano la certificazione corretta. I 4 espositori sono stati poi denunciati alla Procura di Padova.