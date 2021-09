Scuola: nel Vicentino cinquanta classi colpite dal Covid

Anche il Covid è rientrato a scuola: le classi colpite dal rientro nelle aule dalle vacanze sono cinquanta, secondo quanto riportato dal Giornale di Vicenza. La maggior parte si trova in città e nell’immediato hinterland urbano, soprattutto nella parte est. Meno colpita la parte ovest, che nelle prime due ondate era stata molto più falcidiata.

Tre classi in quarantena, una nella scuola primaria e due nella secondaria; già 55 gli alunni (35 della Tiepolo e 20 della Barolini) costretti a casa da 7 a 10 giorni, seguendo le lezioni da remoto come nel periodo più buio dello scorso anno e nei primi mesi del 2021. I positivi hanno costretto a casa anche familiari e amici stretti. Alla Tiepolo i contagiati sono 9 in 7 classi; alla Barolini 4 in tre classi. Il lavoro del Sisp prosegue indefessamente, per controllare nuovamente tutti i ragazzi in quarantena tra 7-10 giorni.

Secondo Teresa Padovan, direttrice del Sisp dell’Ulss Berica, il virus viene da fuori: «Per noi sono focolai extra-scolastici». Sarebbe passato troppo poco tempo quindi per immaginare che il contagio sia nato fra i banchi di scuola. Il picco tiene in ansia ragazzi e famiglie.