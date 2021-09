Scuola: la bidella non ha il green pass e deve tornare a casa

Il Giornale di Vicenza riporta di un primo caso, avvenuto in una scuola vicentina, di un membro del personale scolastico trovato senza Green Pass. L’episodio è avvenuto al Liceo Fogazzaro, il primo istituto superiore a riprendere le attività curricolari quest’anno. Si tratta di una collaboratrice scolastica, che si era presentata ugualmente per prendere il servizio ma che è stata subito bloccata all’ingresso. La donna non è vaccinata e non aveva nemmeno fatto il tampone.

Informata la dirigente scolastica, Maria Rosa Puelo, l’unica soluzione era far applicare la norma di lasciare a casa la donna. Non sono ancora note le motivazioni per cui la donna non avesse il green pass, fatto sta che ora la bidella avrà cinque giorni per mettersi in regola, altrimenti verrà sospesa senza stipendio.

Intanto la preside attende che arrivino maggiori aiuti come insegnanti e collaboratori, oltre che amministrativi e tecnici.