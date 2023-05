Lieve scossa di terremoto oggi nel Vicentino (magnitudo 2). Alle 15.11 la terra ha tremato per 17 secondi. L’evento sismico ha avuto come epicentro il Comune di Nanto con epicentro a Bosco di Nanto, ad una profondità di circa 13 chilometri. Non sono rilevati danni a cose o persone vista la levità della scossa, che è tuttavia anomala per il Basso Vicentino