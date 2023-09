Scopri tutti i colori di settembre con i cocktail “autunnali”

Il mese che segna il passaggio tra l’estate e l’autunno è il momento dell’anno nel quale alcuni frutti di stagione possono essere sfruttati al massimo delle loro qualità, grazie al loro essere molto versatile. Tra questi in particolare ci sono lamponi, more e uva che arrivano alla loro giusta fase di maturazione e possono essere colti e utilizzati nelle ricette ancora freschi. Così, come suggerisce il sito www.sanbitter.it., per affascinanti e coinvolgenti aperitivi che a settembre si possono magari fare ancora all’aperto, sono in particolare tre i cocktail che esaltano proprio questi frutti come ingredienti. Ecco come prepararne due senza fatica in casa e quali sono gli stuzzichini perfetti da abbinare ad ognuno per esaltarne i sapori.

Cocktail con lamponi e zenzero, mix da urlo

Un cocktail dal sapore fresco e insieme deciso, perfetto per un aperitivo di fine estate, è il Ginger Bitter*.

Ingredienti:

– 1 Sanbittèr Emozioni Zenzero

– 1/2 oz di succo di lime

– 1 oz di whiskey bourbon

– 1 barspoon di zucchero bianco

– 6 lamponi freschi

– ghiaccio

Come si prepara il cocktail: versare il succo di lime in un bicchiere juice da 40 cl e poi aggiungere lo zucchero e i lamponi. Schiacciare i lamponi con un muddler, quindi aggiungere anche ghiaccio e Sanbittèr Emozioni Zenzero e infine unire tutto con un barspoon.

Cocktail con more e lamponi… una passione!

Un gusto davvero unico è quello del Candy Moon, cocktail che mixa il sapore del frutto della passione, con quelli di more e lamponi.

Ingredienti Candy Moon:

– 20 cl Sanbittèr Emozioni Passion Fruit

– 5 more

– 1,5 cl succo di lime

– 1 cucchiaio di marmellata di lamponi

– 1 cl di albume pastorizzato

– sale

– ghiaccio

Come si prepara: mettere in un vasetto di vetro tipo conserva le more, la marmellata, il succo di lime, l’albume e un pizzico di sale fino. Pestare tutti gli ingredienti insieme e aggiungere alcuni cubetti di ghiaccio. Chiudere il barattolo e agitare con forza. Mettere poi altro ghiaccio e colmare con Sanbittèr Emozioni Passion Fruit. Il cocktail infine si può decorare con scorze di agrumi e un po’ di zucchero filato.