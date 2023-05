Scontro tra furgone e auto: un estratto dalle lamiere, 3 feriti e traffico in tilt (FOTO)

Poco prima 10:30 di oggi,i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Augusto Mazzocco lungo la provinciale a Chiampo per lo scontro tra un furgone cassonato e un’auto: tre feriti. I pompieri accorsi dal distaccamento di Arzignano, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall’auto il conducente rimasto incastrato, che viaggiava con altre due persone tutti rimasti feriti. Le persone coinvolte sono state prese in cura dal personale sanitario del Suem e trasferite in ospedale. La polizia locale, ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Operazioni di soccorso dei vigili del fuoco, quasi al termine.