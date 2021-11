Scontro tra 2 auto: entrambe finiscono nel fossato, estratto un uomo (FOTO)

Alle 13:30 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Aldo Moro a Vicenza per un tamponamento tra due automobili finite nel fossato a bordo strada: una persona ferita. I pompieri arrivati con il personale di prima partenza, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente di un’auto, rimasto infortunato all’interno dell’abitacolo. L’uomo è stato preso in cura dal personale del trasferito in ospedale. Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo un’ora circa.