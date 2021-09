Scontro fra camion: caos nella Padova-Venezia a mezzogiorno

Poco dopo le 12:30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4 un chilometro prima dello svincolo di Spinea in direzione Trieste per un tamponamento tra due automezzi pesanti: ferito un autista. I pompieri arrivati da Mira e Mestre, hanno messo in sicurezza i mezzi ed utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici estratto il conducente, rimasto incastrato nella cabina. Il ferito è stato assistito dal personale sanitario del SUEM e trasferito in ospedale. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario di autostrada. Durante le operazioni di soccorso il traffico del passante è rimasto bloccato. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.