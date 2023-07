Scontro auto-moto nel Vicentino: 57enne in ospedale

Incidente a Bolzano Vicentino stamane alle 10. Un uomo di 57 anni alla guida di motociclo, stava percorrendo la S.S. 53 Postumia con direzione Vicenza quando, giunto all’altezza dell’incrocio con via Morosana, per cause in corso di accertamento, non è riuscito ad evitare l’urto con l’autovettura BMW condotta da uomo 73enne, che, proveniente da via Morosana, aveva impegnato la SS.53 con direzione Treviso.

A seguito dell’urto il conducente del motociclo è stato trasportato – in codice giallo – al pronto soccorso dell’ospedale di Vicenza da ambulanza 118.

Rilievi e regolazione traffico a cura dei Distaccamenti di Sandrigo e Monticello Conte Otto della Polizia Locale Nordest Vicentino.