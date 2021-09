Scontro auto-moto, ferito centauro

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Grave incidente tra un’auto e una moto questa mattina verso le 9 a Povolaro di Dueville lungo la strada Marosticana. Ad avere la peggio il centauro, che nello scontro è caduto rovinosamente a terra. Sccorso dal 118, è stato portato al San Bortolo in condizioni critiche. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri.