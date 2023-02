SCHIO – Audi a fuoco nella notte

Poco dopo le 4:30, di lunedì mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Dino Compagnia a Schio per l’incendio di un’auto: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno spento con la schiuma le fiamme di un’Audi coupé, andata irrimediabilmente distrutta, che era parcheggiata in un’area privata del condominio. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Le operazioni di completo spegnimento e raffreddamento del mezzo sono terminate dopo circa un’ora e mezza.