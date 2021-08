Schianto in Germania: grave coppia di vicentini

Una coppia di vicentini, secondo il Giornale di Vicenza, è stata ricoverata per un incidente ed entrambi verserebbero in gravi condizioni. La coppia stava rientrando dalle vacanze nella Foresta Nera con la figlia di 17 anni. Angelo Contro, 60 anni, è in gravi condizioni e Laura De Paoli, 57, è in rianimazione in prognosi riservata. La figlia invece ha subito solo qualche contusione.

La famiglia era partita per le vacanze il 14 agosto ed erano dovuti rientrare in anticipo per un’emergenza lavorativa della donna (dipendente in un magazzino di alimentari). Ripartiti a bordo della loro Volkswagen polo, ma nella strada che taglia la Foresta Nera, che di notte non è illuminata; la figlia avrebbe riferito che, mentre procedevano circa agli 80 chilometri all’ora, il padre non avrebbe visto un camion che aveva frenato bruscamente fino quasi a fermarsi. La Polo ha quinti centrato il camion, con un impatto devastante. L’uomo ha dato l’allarme, pur essendo rimasto ferito; i vigili hanno estratto i coniugi dalle lamiere e sono stati trasportati immediatamente all’ospedale di Stoccarda, date le gravi condizioni. L’uomo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico molto delicato e ora la sua vita sarebbe appesa ad un filo. Sua moglie invece dovrebbe rimettersi.

Non ci sarebbero responsabilità dell’uomo alla guida del camion, che avrebbe frenato per non investire un animale.