Scappa dopo un incidente a Castelgomberto: denunciato 30enne

I militari della Compagnia Carabinieri di Valdagno hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria berica, un cittadino italiano, di trent’anni e residente a Valdagno, per omissione di soccorso in relazione ad un incidente stradale verificatosi nel comune di Castelgomberto.

Nella tarda serata del 21 maggio del 2023, l’uomo, nel transitare a bordo del proprio veicolo in contrada Tezzati di Castelgomberto, ha invaso parzialmente la corsia opposta andando a scontrarsi contro un’altra autovettura che nel frattempo stava sopraggiungendo.

Dopo l’impatto, che ha provocato l’apertura degli airbag del veicolo investito e delle lesioni lievi al conducente, il trentenne si è allontanato dal luogo dell’incidente senza prestare il dovuto soccorso. Trascorsi pochi chilometri, però, a causa dei danni riportati dal proprio veicolo, anche il fuggitivo si è visto

costretto ad arrestare la propria marcia. A questo punto sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari SUEM 118, che hanno trasportato l’infortunato presso l’Ospedale di Valdagno per le dovute cure, ed i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Valdagno che bloccavano l’uomo che poco prima si era dileguato. I militari intervenuti, dopo aver svolto gli accertamenti del caso e ricostruito la dinamica dei fatti, ritiravano la patente di guida del responsabile del sinistro stradale elevando nei suoi confronti sanzioni al Codice della Strada per – velocità non commisurata alle condizioni stradali- e perché – oltrepassava la linea longitudinale

continua provocando sinistro stradale