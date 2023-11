Santo Domingo: vicentino trovato morto. Il padre: “L’hanno ucciso”. Per le autorità locali è stato un incidente, ma la moto non ha un graffio

Un vicentino di 48 anni, Daniele Tombari, è stato trovato morto nei giorni scorsi a Las Terrenas lungo la strada per Punta Popi a Santo Domingo. Daniele, originario di Vicenza, era pizzaiolo nel locale Punta Italia di cui era socio. Secondo le forze dell’ordine locali, sarebbe stato vittima di un incidente in moto, sarebbe quindi caduto e avrebbe battuto la testa sull’asfalto.

Una versione che viene decisamente contestata dal padre della vittima, che si è espresso in questi giorni a mezzo stampa. L’ultima intervista al Giornale di Vicenza (edizione odierna).

Gino Tombari, padre della vittima, dichiara che suo figlio sarebbe stato ucciso. Le autorità locali affermano che stanno conducendo indagini e attendono l’esito dell’autopsia, ma nel frattempo non hanno accettato la denuncia presentata dal padre. Secondo il padre sarebbe inverosimile un incidente così tragico con la moto che andava ai 30 all’ora e le ferite alla testa non sarebbero compatibili con una caduta in moto. Inoltre, il mezzo non presenterebbe nemmeno un graffio. Il padre aveva lasciato la capitale per andare a vivere a Las Terrenas e stare con Daniele. Voleva aprire un’attività nel quartiere de La Granja e il figlio avrebbe dovuto trasferirsi con lui. Il giorno prima della sua morte avevano effettuato il pagamento e, 24 ore, secondo il padre, Daniele è stato ucciso.