Sabbia del Sahara: 3,2,1… ecco che arriva la teoria del complotto

Dopo i terrapiattisti, i no-vax, i rettiliani, ‘quelli delle scie chimiche’… arrivano anche i complottisti della Sabbia del Sahara, arrivata dal cielo nei giorni scorsi.

Il cielo italiano dovrebbe tingersi di ocra questo fine settimana. Ma mentre i meteorologi affermano che un massiccio afflusso di polvere di sabbia dal deserto dovrebbe colpire il Paese a partire dal 6 aprile , alcuni mettono in guardia sulla composizione di questa nube.

“Non è la sabbia del Sahara ”, scrivono alcuni internauti. Secondo una “sconvolgente analisi chimica” della polvere gialla che finisce sulle nostre auto e sui tetti durante questo fenomeno “metalli pesanti ed elementi utilizzati per modificare il clima cadono dal cielo”.

Una pubblicazione fuorviante, che mescola teoria del complotto ed esagerazione. Il tutto partirebbe da una una fonte ceca molto dubbia.

Cominciamo con la fonte di questa affermazione, citata dagli utenti di Internet. Si tratta di un articolo pubblicato su un sito ceco chiamato “Aeronet news”. Già il 13 giugno 2022 questo blog lanciava un avvertimento: un laboratorio bosniaco avrebbe trovato in un campione di polvere recuperato da un’auto “nichel, bario e alluminio superiori di oltre 700 volte al limite noto, nonché ‘altri metalli pesanti’. metalli’ . Una fonte più che discutibile. Questo sito, online dal 2001, pubblica in forma anonima articoli fuorvianti, che fanno eco a teorie del complotto. Tanto che nel 2015 il servizio di controspionaggio ceco ha identificato questo blog come una “fonte di pericolosa propaganda russa ”. Da allora, il Ministero dell’Interno del Paese lo ha classificato nell’elenco dei siti che diffondono disinformazione e contenuti “contrari agli interessi dello Stato” . Ora, che dire della sostanza della voce? Questo blog trae le sue conclusioni da una presunta analisi della polvere trovata su un’auto. Realizzato dall’“Istituto Bosniaco di Ingegneria Chimica” , sarebbe stato commissionato da un avvocato bosniaco, un certo Mirnes Ajanović, noto nel Paese per essere il capo di un micropartito populista.

Secondo i risultati, i valori di nichel, bario o alluminio misurati nella polvere “supererebbero ampiamente i volumi di riferimento riscontrati nella sabbia del Sahara”. Un esperimento che non rispetta alcun procedimento scientifico. All’epoca, lo stesso controverso avvocato ammise in un video che per trarre “una conclusione definitiva” sulla composizione chimica di questo campione “sarebbe necessario effettuare ulteriori analisi da diverse località, rispettando le procedure di campionamento prescritte dalla legge”. È quindi impossibile basarsi su questa pseudo-ricerca per assicurare, come fanno gli internauti, che le nuvole non sono composte di sabbia del deserto, ma di metalli pesanti. E ancor meno per suggerire che la presenza di questi metalli dimostri che sarebbero stati spruzzati intenzionalmente nell’atmosfera per modificare il clima. Ricordiamo che, come vi abbiamo spiegato qui , questa teoria del tempo manipolato dai prodotti tossici diffusi nell’aria non ha alcuna validità scientifica, chimica o logistica.

Tuttavia -rileva TF1- queste nuvole di polvere non sono prive di pericoli per la salute. Perché su questo fenomeno è stato svolto un lavoro scientifico e credibile. Uno studio pubblicato nel novembre 2008 sulla rivista Epidemiology si è concentrato sulla questione delle particelle che compongono questa nuvola. Utilizzando diversi campioni raccolti tra marzo 2003 e dicembre 2004 a Barcellona, ​​in Spagna, un team di ricercatori di epidemiologia ambientale è riuscito a dimostrare che questa polvere può contenere particelle dannose per la salute. Erano presenti, ad esempio, nitrato, solfato, fosforo, ammonio, ferro, alluminio, carbonio e perfino sodio, anche se in proporzioni molto meno allarmanti di quelle riscontrate dall’avvocato bosniaco. I ricercatori hanno identificato nell’aria particelle tra 1 e 1,2 volte più elevate rispetto a una giornata normale. Un altro lavoro , condotto questa volta nell’Haut-Doubs, ha identificato il cesio-137 nella sabbia caduta il 6 febbraio 2021. Un metallo considerato radioattivo la cui presenza è spiegata dai test nucleari francesi effettuati in Algeria negli anni ’60. Tuttavia, le associazioni ambientaliste hanno valutato che le quantità cadute erano “troppo piccole per rappresentare un pericolo per la nostra salute” . In sintesi, la nube di sabbia del Sahara che dovrebbe attraversare l’Europa non è composta da “metalli pesanti ed elementi utilizzati per modificare il clima” , contrariamente a quanto pensano alcuni internauti. Resta il fatto che c’è consenso sulla pericolosità delle particelle presenti in questa polvere, la cui composizione è ancora ampiamente analizzata e studiata in ambito scientifico. Tanto che, come vi abbiamo spiegato in questo articolo , l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) ritiene che questa polvere sia “una grave minaccia per la salute” . Rischi che però restano da misurare, perché nei paesi europei le concentrazioni di particelle sono moderate.