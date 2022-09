Sabato a Vicenza la Pedalata per il Futuro con Bugno e Cappellotto fino alla Fiera del Soco

Importante evento sportivo e solidaristico sabato a Vicenza. In programma la Pedalata per il Futuro per ringraziare il personale sanitario e promuovere le attività della Fondazione San Bortolo. È prevista una pedalata da Vicenza a Grisignano con breve fermata all’Ospedale di Vicenza, insieme ai campioni mondiali Gianni Bugno e Alessandra Cappellotto.

Programma dell’evento

8.30 Ritrovo presso Teatro Comunale di Vicenza

9.15/9.30 Partenza dal Teatro

9.50/10.10 Arrivo presso Ospedale San Bortolo e brevi saluti istituzionali

11.15 Previsto arrivo Colzè di Montegalda e ristoro presso conca di navigazione

11.35 Partenza da Colzè

12.15 Arrivo a Grisignano di Zocco

12.30 Per chi vuole pranzo presso Antica Fiera del Soco

Ritorno libero a Vicenza