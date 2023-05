Rucco ai Ferrovieri – Lavori nei prossimi giorni e a breve a giugno i medici nella nuova sede

“La medicina di gruppo di Via Fincato riparte dai lavori del Comune, entro un mese la sede sarà operativa” il Sindaco Francesco Rucco

“Siamo tornati in via Fincato per illustrare lo sviluppo dei lavori alla sede della medicina di gruppo. Il 27 aprile scorso abbiamo chiuso l’accordo e nelle prossime settimane partiranno i lavori di AMCPS che rinnoveranno i locali pronti ad ospitare i medici di base al servizio del quartiere” – dichiara il sindaco, Francesco Rucco – “La nostra Amministrazione non ha mai trascurato questa criticità e in tempi record abbiamo avviato le operazioni per restituire a questa parte della città dei locali idonei. Ora ci adopereremo affinché l’Ulss provveda ad intervenire per assicurare alle circa 4mila persone la continuità del servizio senza dover trasferirsi a San Bortolo. Ora i medici potranno scegliere lo spazio che andranno ad operare in un contesto adeguato alla qualità del servizio. Le famiglie della zona possono quindi stare tranquille” – conclude Rucco – “perché entro il mese di giugno l’assistenza medica verrà ripristinata come e meglio di prima”.