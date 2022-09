Rubano 170 kg di mele in Val di Non, la giustificazione: “I supermercati sono chiusi”

Una coppia di cittadini veronesi è stata fermata e denunciata per furto dai carabinieri domenica 4 settembre in Val di Non (Trento). I due si sono introdotti nei meleti di Tuenno (frazione di Ville D’Anaunia). Avevano l’auto piena di frutta staccata dagli alberi. Avevano già caricato 170 kg di mele stark delicious. Avrebbero dichiarato ai militari che volevano fare scorta per l’inverno ma non avevano trovato supermercati aperti. Le mele sono state riconsegnate al proprietario del fondo che ha poi deciso di donarle ad un’associazione benefica.