Ruba in 6 negozi del centro di Asiago ma viene notato da un passante: denunciato 55enne

Asiago- Furti in serie in corso IV Novembre ad Asiago, ma viene subito fermato. Denunciato un 55enne pregiudicato.



Voleva fare la spesa senza pagare. Gli occhiali da sole, un cappellino, le ciabatte in tessuto e un giubbotto trapuntato, tutti contenuti negli espositori esterni dei sei negozi situati in corso IV Novembre, in pieno

centro ad Asiago, erano così comodi da prendere che aveva deciso di portarseli a casa, senza però passare in cassa a pagare. Il valore totale della merce rubata è di circa 150 euro.

E’ così che il 55enne, di origini pugliesi, già noto alle forze dell’ordine, domiciliato temporaneamente ad Asiago, è stato denunciato a piede libero per furto continuato ed aggravato.

I fatti sono avvenuti verso le ore 19:00 di domenica 5 marzo 2023, in Corso IV Novembre, prima dell’orario di chiusura, quando l’uomo, durante la sua “passeggiata” con tanto di borsa al seguito, passando davanti ad alcuni esercizi pubblici che, come consuetudine, posizionano fuori dal negozio gli

stand con la merce, ha prelevato dagli espositori di sei negozi quello che gli serviva: due paia di occhiali da sole, un paio di ciabatte in tessuto, un cappellino da baseball ed un giubbotto senza maniche, per poi

incamminarsi tranquillamente. Le strane manovre però non sono sfuggite all’attenzione di un passante che, proprio passeggiando dietro di lui, si è accorto dei singolari “prelievi” dagli espositori ed ha allarmato subito il 112. Sul posto si sono precipitati i carabinieri di Canove, già in servizio preventivo sull’altopiano, che individuavano subito il sospettato, in quanto già noto perché arrestato a metà gennaio scorso, per aver rubato un’autovettura e subito dopo rintracciato e bloccato dai carabinieri ad un posto di controllo a Tresche Conca.

A quel punto i militari, dopo averlo preso in custodia, lo hanno perquisito e poi accompagnato nella caserma di Canove per le varie incombenze di rito. Il 55enne è stato pertanto denunciato per furto, mentre la merce rubata restituita ai proprietari dei negozi.