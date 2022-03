Ruba al supermercato e fuggendo aggredisce i dipendenti : arrestato

Ieri sera a Vicenza i militari della Sezione Radiomobile del

N.O.RM hanno arrestato per rapina impropria Diop Dudu, nigeriano, trentasettenne, senza fissa dimora, irregolare sul territorio italiano, pluri

pregiudicato. L’uomo alle 18, in via Mercato Nuovo, all’interno del

supermercato “Interspar”, aveva rubato 2 confezioni di vino in

cartone e 1 confezione di generi alimentari, cercando di fuggire e strattonando ripetutamente il direttore del punto vendita e l’addetto alla sorveglianza.

L’uomo è stato quindi arrestato e la merce restituita.