Rotto- Trentenne cade dall’ Altar Knotto e muore

Niente da fare: è ritrovato morto il giovane escursionista che era caduto nel primo pomeriggio dall’Altar Knotto, una bella e pericolosa formazione rocciosa a strapiombo sulla Val d’Astico a Rotzo. Durante le ricerche, che hanno coinvolto vigili del fuoco, Soccorso alpino e Suem, il corpo dell’uomo di 30 anni, residente a Rovigo, è stato ritrovato privo di vita. Forse l’uomo che si trovava con la fidanzata si e’ sporto troppo ed e’ scivolato cadendo per diversi metri. Per lui nonostante siano stati immediatamente chiamati i soccorsi non c’e’ stato nulla da fare.