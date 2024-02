Ritrovata droga in un’area verde vicino alle scuole

Prosegue l’attività di contrasto al consumo e spaccio di stupefacenti con l’impego dell’unità cinofila ed il cane antidroga Max. Dopo l’intervento mirato di ieri dove all’interno di un autobus che trasportava studenti presso le scuole superiori è stato rinvenuto un grinder contenente della marijuana, nella mattinata odierna sono stati perlustrati alcuni parchi cittadini noti come ritrovo di giovani.

Presso un’area verde nei pressi del “Centro Studi”, grazie al fiuto infallibile di Max sono stati rivenuti, ben occultati all’interno di una sigaretta elettronica ed un contenitore per rullino fotografico ben 14 dosi di hashish, già confezionate e pronte per esser smerciate ai giovani frequentatori delle scuole, del peso complessivo di circa 11 grammi.

Proseguiranno le indagini per risalire ai possibili possessori delle dosi, così come proseguiranno assiduamente le attività di perlustrazione dell’unità cinofila nei territori di competenza dell’Unione per tentare di arginare il preoccupante fenomeno del consumo di stupefacenti da parte di giovani e giovanissimi. L’Assessore Mazzocco: “ringrazio il Comando di Polizia Locale per l’incessante impegno a garanzia della legalità, che ripaga gli sforzi dell’Amministrazione, del Sindaco Pavan che ha colto l’opportunità di istituire un’unità cinofila a Bassano, e dell’Unione Montana del Bassanese che sta perseguendo l’efficientamento del Corpo di Polizia Locale; quella di oggi è la riprova che si sta lavorando alacremente nella giusta direzione per il bene della collettività”.