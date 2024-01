Ripristini stradali in via Valdagno, via Pellico e via Natta

Hanno preso il via i lavori di fresatura e asfaltatura in via Valdagno, via Pellico e via Natta. L’intervento avrà una durata di circa dieci giorni. Si tratta delle opere di ripristino stradale a completamento di una serie di interventi realizzati da Viacqua.

Nello specifico via Valdagno e via Pellico sono state interessate da lavori di sostituzione della rete acquedottistica, mentre in via Natta è stato realizzato un intervento di potenziamento della rete fognaria per una spesa complessiva di circa 90.000 euro.

Le attività, preventivamente concordate con il Comune di Vicenza, sono opportunamente segnalate in loco.