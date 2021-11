Rimesso a nuovo il percorso fra la Valletta del Silenzio e Villa Guiccioli

Si è concluso l’intervento di sistemazione del percorso pedonale che collega la Valletta del Silenzio al parco storico di villa Guiccioli, sede del Museo del Risorgimento e della Resistenza, per una spesa di 14.644 euro.

A darne l’annuncio questa mattina è stato l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi.

“Grazie a questi lavori mettiamo in sicurezza un percorso molto suggestivo e frequentato da cittadini e turisti – ha spiegato l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi –. Siamo riusciti ad intervenire sul sentiero grazie a risorse che avevamo accantonato per lavori sul verde. Era un nostro obiettivo e lo abbiamo raggiunto, restituendo alla città un tratto totalmente percorribile in sicurezza”.

I lavori, che hanno preso il via a fine ottobre, sono stati affidati alla società Prisma di Vicenza ed eseguiti dalla associata cooperativa Elica di Costozza di Longare (Vi).

Grazie all’intervento è stata ripristinata la staccionata, sono stati riposizionati i gradini in legno e accatastato il legname di risulta.

A causa degli eventi atmosferici, infatti, si erano verificate alterazioni al pendio che hanno reso instabili alcuni punti, richiedendo l’intervento di messa in sicurezza della zona.

Percorso pedonale

Il fondovalle della Valletta del Silenzio si collega, attraverso un impegnativo sentiero di 295 gradini, al versante boschivo che risale fino al colle Ambellicopoli, sulla cui sommità sorge il parco storico di Villa Guiccioli, sede del Museo del Risorgimento e della Resistenza.

Il bosco si collega gradualmente al parco con un sistema diffuso di percorsi, lasciando spazio all’incantevole presenza di alberi secolari, latifoglie e conifere, che dominano le distese a prato.

Il pendio boscato, molto scosceso, ha subito negli anni lo schianto di numerosi alberi, sia per il maltempo che per l’erosione progressiva delle scarpate.

Un recente intervento nel 2013 dei volontari del Gruppo Alpini di Campedello ha permesso di ristrutturare il percorso con alzate in legno di castagno e staccionate laterali in corrispondenza dei punti più critici.