Rebellin – L’autopsia è fissata per il 13 dicembre

È stata fissata per martedì 13 dicembre l’autopsia sul corpo di Davide Rebellin l’ex campione di ciclismo travolto e ucciso da un Tir pirata mercoledì 30 novembre lungo la Regionale 11 a Montebello (Vicenza).

La Procura di Vicenza ha incaricato il medico legale Vito Cirielli per l’esame autoptico.

Le indagini dei carabinieri di Vicenza in poco più di 24 ore hanno portato ad individuare il camionista alla guida del tir, Wolfgang Rieke, 62 anni, fuggito in Germania e con precedenti specifici commessi in Italia che, stando alle ricostruzioni, si sarebbe accorto di quanto accaduto tanto da scendere dal camion e avvicinarsi al corpo agonizzare del ciclista prima di risalire sull’autoarticolato e scappare. Con lo slittamente dell’esame alla settimana prossima si allungano così i tempi per il funerale previsti nel Duomo di Lonigo (Vicenza) comune dove vive la famiglia di Rebellin. (ANSA).