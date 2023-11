Raffica di rapine: arrestato 24enne incubo di Bassano. Rubò portafogli e offrì da bere agli amici davanti alla vittima del furto

Nel corso della serata del 31 ottobre, gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Bassano del Grappa con i Carabinieri, hanno proceduto a dare esecuzione all’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari di Vicenza, arrestando un 24enne, A.I.M., di origini marocchine, in Italia senza fissa dimora, riconosciuto autore di numerose rapine e furti compiuti tutti in città.

Il giovane, giunto in Italia ancora quindicenne, grazie al ricongiungimento familiare con il padre, cittadino italiano, non ha mai frequentato alcun istituto scolastico, non accettando di vivere con il genitore, residente a Bassano del Grappa, e scegliendo fin da subito di compiere reati.

Generalmente le vittime di A.I.M. erano giovanissimi studenti che per raggiungere le proprie abitazioni, al termine della scuola, si servivano del treno ed era proprio la stazione di Bassano del Grappa, il luogo ove il marocchino compiva rapine il provento delle quali risultava quasi sempre di pochi euro.

Le rapine

Il 26 gennaio 2022, è stato trovato in possesso di alcuni documenti personali e di un coltello appena sottratti all’interno di una autovettura parcheggiata sulla pubblica via

Il 2 luglio 2022, compiva una rapina con gravi lesioni ai danni di un 44enne, colpito con un calcio alla gamba che lo faceva rovinare a terra, con conseguenti fratture e poi minacciato, al fine di sottrargli il telefono cellulare e le chiavi della vettura, poi restituiti alla vittima; nel corso dell’aggressione era stato sottratto tutto il denaro posseduto, benché fossero solo 5 euro in contanti. Gli uomini del Commissariato di P.S. cittadino presso cui la vittima aveva formalizzato la denuncia, a seguito della visione di immagini e testimonianze, identificavano e denunciavano il A.I.M.;

L’11 marzo 2023, una mamma denunciava negli Uffici del Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa la rapina subita dal proprio figlio 14enne nei pressi della stazione ferroviaria, il quale era stato minacciato di essere picchiato se non avesse consegnato tutto il denaro contenuto nel portafoglio, ovvero 25 euro in contanti.

Qualche giorno dopo, A.I.M., con la medesima dinamica e sempre all’interno della stazione ferroviaria, aggrediva e feriva un giovane di 23 anni, che si trovava in compagnia della sua fidanzata. Il provento della rapina risultava essere la modica somma di 5 euro. Il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile del Compagnia CC di Bassano del Grappa, una volta raccolta la denuncia e la descrizione dell’autore della rapina, non tardò a denunciare in stato di libertà lo straniero.

Nel frattempo, non mancavano le continue segnalazioni da parte del personale che svolge attività lavorativa presso la stazione ferroviaria, in quanto A.I.M. era stato più volte notato a disturbare e provocare i viaggiatori che transitavano nello scalo di Bassano del Grappa.

Il 06 settembre 2023, A.I.M. tentava di rubare, in piena notte, all’interno della R.S.A. “Sturm” di questo centro cittadino, dopo aver forzato la porta chiusa di un seminterrato. Il furto non riusciva grazie all’intervento del personale in servizio presso il Centro per Anziani. Le minuziose indagini compiute dai Carabinieri, compresa la visione delle immagini di videosorveglianza dell’istituto, consentivano di hanno consentito di individuarne l’autore;

Il 4 ottobre 2023, un sedicenne, negli Ufficio del Commissariato P.S. di Bassano del Grappa, riconosceva senza ombra di dubbio in A.I.M. l’autore della rapina di 5 euro che aveva subito all’interno dei bagni della stazione ferroviaria, mentre attendeva il treno per far ritorno a casa. In questo frangente, lo straniero aveva mostrato anche un coltello e aveva minacciato il ragazzino di ferirlo se non avesse consegnato tutto il denaro che aveva con sé.

La sera del 7 ottobre, in occasione della “Fiera d’autunno”, nei pressi del lunapark, un ragazzo di 18 anni subiva da parte del A.I.M. un furto con strappo, sottraendogli dalle mani il portafoglio contenente 20 euro, che spendeva poi per acquistare ed offrire agli amici alcolici, di fronte alla vittima attonita. Una volta intervenuta la Volante della Polizia, gli operatori non tardavano a riconoscere ed individuare il marocchino quale autore del reato.

Infine il 21 ottobre 2023, in Piazza Libertà, due rapine in contemporanea ai danni di due 15enni: al primo – dopo essere stato colpito con un pugno al fianco – veniva sottratto il portafoglio dalla tasca contenente 25 euro in contanti ed infine minacciato ripetutamente; alla seconda vittima veniva sottratto il portafoglio contenente 20 euro in contanti, dopo essere stato minacciato ed afferrato per la gola, costringendolo a girare la testa con la forza e simulando di rompergli l’osso del collo.

La denuncia era stata presentata da entrambi i genitori presso la Stazione Carabinieri di Bassano del Grappa che poi hanno condotto le indagini.

La predisposizione di un’organica e minuziosa attività di indagine (analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadina e privata, riconoscimento da parte delle molteplici vittime, testimonianze di una pluralità di persone informate sui fatti e soprattutto la conoscenza, da parte degli investigatori, dei soggetti presenti sul territorio cittadino dediti a tale tipologia di reati), eseguita congiuntamente da parte di Polizia e Carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Vicenza, ha consentito di giungere alla fondata conclusione in ordine alla responsabilità del giovane, rintracciato la sera del 31 ottobre nei pressi della stazione ferroviaria di Bassano del Grappa e sottoposto alla misura cautelare sulla base della richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica al G.I.P. di Vicenza.

Al termine delle formalità di rito, il 24enne, indagato quindi di 3 furti pluriaggravati, di cui uno con strappo, di 6 rapine, di cui una con lesioni gravi, in danno di altrettante vittime, alcune delle quali minorenni, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Vicenza e posto a disposizione dell’A.G. berica.