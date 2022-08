Raffica di incidenti stradali nell’Alto Vicentino

Nel fine settimana si sono verificati numerosi incidenti stradali poi rilevati dal Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio. Ecco i dettagli:

Alle ore 01,45 di domenica 31 luglio una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio è intervenuta in via Sila di Schio per il rilievo di un incidente stradale con feriti. Il conducente di una SUZUKI, nell’affrontare una curva a sinistra, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del veicolo andando ad urtare contro un muretto. A seguito dell’urto il mezzo ha finito la corsa capovolto. Il conducente è stato trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Alto Vicentino di Santoroso (foto 1);

Alle 15.30 di domenica 31 luglio incidente ad Arsiero lungo la Sp 350, in località Ponte Schiri, per la fuoriuscita autonoma di un’autovettura Fiat 500 L. Illesi il conducente ed i rispettivi passeggeri (foto 2);

Alle 18.30 di domenica 31 luglio una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio è intervenuta in via Pio X del Comune di Schio per il rilievo di un sinistro stradale senza feriti che vedeva coinvolti un’autovettura Ford Fiesta e una VW Golf (illesi i rispettivi conducenti);

Alle 08,40 di lunedì 1 agosto una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio è intervenuta in Viale dell’Industria del Comune di Schio per il rilievo di un incidente stradale con un ferito. Una Peugeot 208, nel percorrere viale dell’Industria con direzione Zanè, per cause in corso di accertamento ha urtato contro una palina indicante la fermata dell’autobus. A seguito dell’urto il mezzo si è capovolto. La conducente è stata prontamente soccorsa e trasportata per accertamenti al Pronto Soccorso dell’Ospedale Alto Vicentino di Santorso (foto 3 e 4).