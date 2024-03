Autostrade Alto Adriatico: aumenta il traffico e diminuiscono gli incidenti, lo smartphone pericolo costante

La concessionaria Autostrade Alto Adriatico ha reso noto che il traffico sulla loro rete autostradale continua a crescere anche nei primi due mesi del 2024, dopo il record del 2023.

Secondo quanto riportato da Autostrade Alto Adriatico, nei mesi di gennaio e febbraio i transiti sono aumentati dell’8,15% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un totale di 7 milioni e 280 mila veicoli rispetto ai 6 milioni e 732 mila del 2023.

D’altro canto, il numero totale degli incidenti è ulteriormente diminuito (da 107 nei primi due mesi del 2023 a 91 nello stesso periodo del 2024). Tra le cause, il 47% è attribuibile a urti laterali e il 31% a tamponamenti, spesso correlati a momenti di distrazione. “Ogni incidente, soprattutto se con conseguenze fatali”, avverte il vicepresidente di Autostrade Alto Adriatico, Tiziano Bembo, “rappresenta una sconfitta per tutti. Dobbiamo fermare le distrazioni al volante, in particolare quelle causate dall’uso improprio del cellulare, che oggi rappresenta un grave problema per tutte le generazioni”.

Al fine di sensibilizzare tutti, a partire dalla giovane età, sulle responsabilità e sulle conseguenze del mancato rispetto delle norme stradali, la concessionaria ha organizzato due incontri presso le scuole della provincia di Treviso, nell’ambito del protocollo d’intesa promosso dalla Regione e coinvolgente l’Ufficio Scolastico Regionale e gli altri gestori stradali veneti. Il primo appuntamento si terrà domani alle 9 presso l’Istituto Alberghiero Beltrame di Vittorio Veneto. Il 10 aprile, alle 11, si terrà un secondo incontro nell’aula magna dell’Istituto Tecnico Economico Riccati Luzzatti di via San Pelajo a Treviso.