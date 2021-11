Raffica di furti nel Bassanese: dieci in un solo pomeriggio

Tra il pomeriggio e la sera di martedì 23 novembre, bande organizzate di ladri hanno messo a segno almeno una decina di colpi in tutto il Bassanese. Tutti i colpi sono avvenuti tra il pomeriggio e la prima serata. I carabinieri delle diverse stazioni stanno indagando sui diversi casi. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

A Valbrenta, in via Monte Asolone, è stata rotta la finestra di un’abitazione in pieno giorno, mentre gli inquilini erano assenti; i malviventi hanno messo a soqquadro la casa, prendendo monili, orologi e denaro per 4 mila euro. Nella stessa zona, un uomo si è trovato a tu per tu con i ladri mentre rientrava dal giardino, dove aveva preso la legna, mettendoli in fuga.

A Marostica, invece, in via Chiesa, una banda ha colpito in diverse abitazioni violandole con la tecnica del foro nell’infisso, rubando nel complesso quasi 5 mila euro.

Altri colpi sono avvenuti in via Palladio a Bassano, ma anche a Schiavon, Mussolente, Cartigliano e San Nazario. La refurtiva, complessivamente, ammonta a quasi 10 mila euro.