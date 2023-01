Raccolta fondi per la Tin del San Bortolo

È grande l’adesione all’iniziativa dei genitori del piccolo Edoardo, nato prematuro al San Bortolo il 01/01/2023, che hanno deciso di aprire una raccolta fondi da destinare alla ricerca e all’acquisto di materiali utili per la TIN neonatale del San Bortolo. In due giorni sono stati già raccolti circa 7.800 euro.

“Desideriamo donare questa raccolta fondi all’ospedale San Bortolo di Vicenza per la ricerca o l’acquisto di materiale/attrezzature per aiutare altri bambini come il nostro Edoardo ad avere la possibilità di ricevere cure adeguate e avere una possibilità di vita!” – scrivono i genitori del bimbo su GoFundMe dove è stata lanciata la campagna.

“Ci teniamo a specificare che la nostra famiglia non ha nessun interesse di guadagno in questa raccolta fondi, il nostro unico scopo è quello di aiutare questi piccolini” concludono.

Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link