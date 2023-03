“Quaderni professione restauro Engim”, il terzo numero della rivista dedicato a Palazzo Cordellina

In occasione dei 30 anni di Engim Veneto professioni del restauro, mercoledì 22 marzo alle 17 in Biblioteca Bertoliana, nella sala Dalla Pozza di Palazzo Cordellina (contra’ Riale 12), verrà presentato il terzo numero della rivista “Quaderni professione restauro Engim. Pittura e decorazione in Palazzo Cordellina a Vicenza” dedicato al restauro delle superficie decorate della sede della Biblioteca Bertoliana.All’incontro parteciperanno il sindaco, l’assessore alla cultura, la presidente della Biblioteca Bertoliana, il presidente di Engim, un rappresentante della Regione Veneto e uno della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza.Interverranno inoltre Renzo Fontana, direttore della rivista, e la storica dell’arte Chiara Rigoni.Successivamente sarà possibile partecipare a due visite al palazzo a partire dalle 18. Contemporaneamente, dalle 18 alle 19, nella sala affrescata del piano terra si terranno tre brevi concerti realizzati dagli studenti del Conservatorio di musica Arrigo Pedrollo che danno il via ad una una nuova collaborazione tra la Bertoliana, Engim e il Conservatorio di musica Arrigo Pedrollo: al piano terra di Palazzo Cordellina dalle 18 alle 18.15 concerto per arpa e tromba con gli studenti Giacomo Casagrande e Bianca Darcey; dalle 18.20 alle 18.35, duo flauto e chitarra, composto da Silvia De Francesco e Davide Maura; dalle 18.40 alle 18.55, sestetto di chitarre con Eleonora Beschi, Margherita Cappellesso, Giulia Cippitelli, Davide Maura, Samuele Montagna e Gabriele Putzulu.L’incontro è aperto al pubblico fino ad esaurimento dei posti disponibili. Si potrà seguire online anche al link https://youtube.com/live/qCi_pwl0uDA?feature=share -Il terzo numero della rivista documenta il più importante e lungo cantiere scuola organizzato e gestito dalla scuola di Restauro di Engim nei sui trent’anni di vita. Un’esperienza che ha visto formatori, professionisti, allievi avvicendarsi nelle sale di Palazzo Cordellina mettendo in pratica le metodologie e le tecniche più avanzate apprese nelle aule e nei laboratori della scuola di restauro. Palazzo Cordellina è uno degli edifici simbolo di Vicenza del tardo Settecento, opera di Ottone Calderari, che nelle sue sale custodisce uno dei più splendidi complessi decorativi della città.In questi trent’anni la sede di Engim Veneto professioni del restauro è cresciuta ed è entrata sempre più nel tessuto culturale del territorio vicentino, intrecciando rapporti con associazioni, enti e realtà pubbliche condividendo con loro l’importanza della formazione di figure professionali che lavorano nel settore del restauro, della tutela e della valorizzazione del nostro patrimonio locale.Formazione, tutela e valorizzazione sono i pilastri su cui si è evoluto il rapporto con la Biblioteca civica Bertoliana. Le attività di Engim sono iniziate nel 1993 con i restauri delle sale al piano terra e oggi la scuola è ancora presente in queste sale in un progetto di manutenzione e monitoraggio dell’apparato decorativo.