Prezzi a Vicenza – Ancora in aumento l’energia (+16% in un anno)

Nel mese di Dicembre 2021 l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) nel comune di Vicenza ha registrato una variazione di +0.6% rispetto al mese precedente e di +4.4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

1. Prodotti alimentari e bevande analcoliche. La variazione mensile è pari a +1.3%, mentre quella annuale è pari a +3.5%. Il dato in maggiore aumento congiunturale è quello dei Vegetali (+5.7%, +7.7% quella annua), mentre il dato in maggiore diminuzione congiunturale è quello delle Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura (-0.5%, -0.2% il dato tendenziale).

2. Bevande alcoliche e tabacchi. Sia la variazione mensile che quella annuale sono pari a -0.5%. Il dato in maggiore diminuzione congiunturale è quello dei Vini (-1.9%, -2.7% il tendenziale). L’unico dato congiunturale in aumento è quello delle Birre (+0.4%, -1.6% il dato annuo).

3. Abbigliamento e calzature. La variazione congiunturale è pari a +0.3%, quella tendenziale è pari a +0.4%. L’unico dato congiunturale in aumento è quello degli Indumenti (+0.4%, +0.9% il dato annuo), mentre l’unico dato in diminuzione è quello delle Scarpe ed altre calzature (-0.1%, -2.6% il dato annuo).

4. Abitazione, acqua, elettricità e combustibili. La variazione mensile è pari a +0.3%, quella annua è pari a +16.1%. Il dato congiunturale in maggiore aumento è quello dei Combustibili solidi (+7.1%, -1.1% il dato tendenziale). Non risultano dati in diminuzione.

5. Mobili, articoli e servizi per la casa. La variazione mensile è pari a +0.3%, quella annua è pari a +3.2%. Il dato mensile in maggiore aumento è quello della Riparazione di apparecchi per la casa (+1.3%, -5.5% la variazione annua), mentre il dato in maggiore diminuzione è quello dei Piccoli elettrodomestici (-1.5%, -7.3% il dato annuo).

6. Servizi sanitari e spese per la salute. La variazione mensile è pari a -0.1%, quella annua è pari a +2.3%. Il dato mensile in maggiore diminuzione è quello delle Attrezzature ed apparecchi terapeutici (-0.8%, -2.4% il tendenziale), mentre non si registrano dati in aumento.

7. Trasporti. La variazione mensile è pari a +0.6%, quella annua a +9.7%. Tra i dati rilevati a livello locale, il dato congiunturale in maggiore aumento è quello degli Altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati (+0.5%, +5.9% il dato tendenziale), mentre l’unico dato in diminuzione è quello dei Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati (-0.8%, +23.9% il dato tendenziale).

8. Comunicazioni. La variazione mensile è pari a -0.1%, quella annua è -2.6%. L’unico dato congiunturale in diminuzione è quello degli Apparecchi telefonici e fax (-0.6%, -8.4% il tendenziale). Non risultano dati in aumento congiunturale.

9. Ricreazione, spettacoli e cultura. La variazione mensile è pari a +2.3%, quella annua è nulla. Tra i prodotti rilevati localmente, il dato in maggiore aumento mensile riguarda gli Articoli per giardinaggio, piante e fiori (+2.8%, +8.5% il dato tendenziale), mentre, tra gli stessi, il dato in maggiore diminuzione è quello dei Giochi, giocattoli e hobby (-0.6%, -0.9% il dato tendenziale).

10. Istruzione. La variazione mensile è nulla, quella annuale è pari a +0.4%. Non si registrano dati congiunturali in variazione.

11. Servizi ricettivi e di ristorazione. La variazione mensile è pari a +0.5%, quella annua è pari a +3.2%. Il dato in maggiore aumento congiunturale è quello dei Servizi di alloggio (+1.0%, +5.2% il dato tendenziale), mentre non risultano dati in diminuzione.

12. Altri beni e servizi. La variazione mensile è nulla, quella annuale è pari a -0.1%. Gli unici dati in calo congiunturale si registrano negli Altri apparecchi non elettrici, articoli e prodotti per la cura della persona e nella Gioielleria ed orologeria (entrambi -0.4%il dato mensile, +0.4% il dato annuo dei primi, -0.7% quello dei secondi), mentre il dato in maggiore aumento si registra negli Apparecchi elettrici per la cura della persona (+0.3%, -6.9% il dato annuo).