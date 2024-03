Precipita con il parapendio: illeso (FOTO)

Verso le 13 la Centrale del 118 di Treviso ha attivato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, per un parapendio precipitato tra gli alberi, una cinquantina di metri a valle del 6° tornante della provinciale 140 Generale Giardino, non distante da Semonzo. Il pilota, un 65enne tedesco, che non aveva riportato conseguenze, era però rimasto sospeso con la vela a circa 5 metri dal suolo. Individuato il luogo, una squadra lo ha raggiunto e un soccorritore ha risalito il tronco, prima con una scala poi con ramponi e tecniche di treeclimbing. Una volta assicurato e liberato dai vincoli, l’uomo è stato calato a terra.