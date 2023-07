Possamai sull’emergenza profughi: “Il governo scarica su prefetture e sindaci”

Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai interviene sull’emergenza profughi: “Sul tema migranti si misura l’enorme distanza tra propaganda e realtà. Il governo Meloni aveva fatto della questione un cavallo di battaglia, producendosi in promesse roboanti e che, alla prova dei fatti, si sono dimostrate impossibili da mantenere. Basta guardare ai dati ufficiali del Viminale sul primo trimestre 2023: gli sbarchi sono triplicati rispetto all’anno prima, quando c’era il governo Draghi. E il trend degli ultimi mesi è ancora peggiore, se oggi Roma – dopo aver smantellato le reti della solidarietà – ricorre a un modello di gestione che definire emergenziale è eufemistico. Dovremmo dirlo in effetti caotico e irresponsabile.

Voglio anche essere molto chiaro su una cosa: non mi iscrivo al partito di chi, pur di non criticare il governo, attacca la Prefettura. La Prefettura oggi, purtroppo perché è un grande problema, si trova nella stessa condizione degli enti locali: ultimo anello di una catena che da Roma scarica sui territori problemi che sono stati prima ignorati, poi negati, e di cui ora ci si vorrebbe sbarazzare trasferendoli ai comuni.

Anche su questo voglio essere chiaro: non è accettabile che migliaia di disperati vengano trasferiti e scaricati come merci. Senza dare ai territori direttive, soluzioni, risorse finanziarie e di personale. È la ricetta per il disastro.

Per questo è particolarmente apprezzabile la posizione assunta con responsabilità e buon senso dal governatore Luca Zaia: l’unica risposta che i territori possono adottare, in una situazione di emergenza causata dall’incapacità del governo, è quella dell’accoglienza diffusa. Gli hub non sono accettabili, e rappresentano una finta soluzione apparentemente facile ma in realtà disastrosa. Concentrazioni di questo tipo le abbiamo già viste, e non le vogliamo ripetere. Ecco perché faccio un appello a Zaia: sia la Regione a mettersi alla testa di un coordinamento degli enti locali che lavorino di concerto con le prefetture venete. L’unica risposta possibile è lavorare tutti assieme per minimizzare gli impatti e gestire nel modo migliore possibile l’emergenza. Gli egoismi e le ideologie aggraverebbero il problema”.