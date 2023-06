Possamai nomina Sandro Pupillo Capo di Gabinetto

Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, impegnato a comporre la nuova Giunta cittadina, ha nominato Sandro Pupillo (lista Civici con Possamai) Capo di Gabinetto, di fatto il primo elemento della squadra del sindaco. Il sindaco ha dichiarato: “Gli ho chiesto di assumere questo ruolo, perché è una persona di mia piena fiducia per un ruolo particolarmente delicato”. Prende il posto che fu prima di Luca Milani, poi di Fabio Nicoletti.

Sandro Pupillo ha 45 anni, è vicentino, da sempre impregnato professionalmente e come volontario in città, consigliere comunale dal 2013 con ruolo di capogruppo delle liste Variati Sindaco e ‘Da adesso in poi’.

Ha dichiarato: “Per me un grande onore e grande responsabilità, mi dedicherò al meglio delle mie capacità a questa sfida”.

Funzioni del Capo di Gabinetto

“fornire supporto diretto al Sindaco, curando la sua corrispondenza, la redazione di documenti, relazioni e memorie non di competenza dei singoli uffici” –, “elaborare documenti programmatici e presidiare problematiche di particolare importanza – svolgere attività di raccordo tra vertice politico ed amministrativo – gestionale dell’Ente” , – “supportare il Sindaco nelle problematiche di organizzazione della macchina amministrativa al fine del perseguimento degli obiettivi di mandato” e “coadiuvare il Sindaco nella cura dei rapporti con i gruppi consiliari, i partiti politici, gli altri Enti locali del territorio e sovracomunali e supportarlo nell’elaborazione ed attuazione delle politiche pubbliche, svolgendo attività di raccordo tra vertice politico ed amministrativo”)