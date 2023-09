POLITICA VICENTINA – Rucco e Siotto: “Quale futuro per l’Ipab Minori?”

Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa di Francesco Rucco e Simona Siotto, consiglieri di minoranza della lista Rucco Sindaco, che presentano un’interrogazione sull’Ipab Minori.

Ipab per i Minori di Vicenza, importante Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, negli ultimi anni, contraddistinti purtroppo da una grave fragilità sociale, economica e psicologica anche e soprattutto a danno dei piu’ giovani e delle fasce piu’ esposte, ha sviluppato molti progetti, cercando di dare risposte e sostegno alle fondamentali esigenze dei minori.

Tra i vari progetti, con delibera 14 del 2022 il Consiglio di Amministrazione ha finanziato, con un contributo di € 12.000,00, un progetto di sostegno allo studio, previa sottoscrizione di apposita convenzione con l’Associazione Terre di Mezzo. Detta associazione, per l’anno 2022 – 2023, con scadenza 31.07.2023, ha avuto in gestione, con concessione a titolo gratuito, il Centro per la documentazione pedagogica e la didattica laboratoriale del Comune di Vicenza, sito in Via Nino Bixio, e per il periodo dicembre 2022 – giugno 2023 ha proposto una seria di attività settimanali importanti, che hanno spaziato da risposte a bisogni di sostegno scolastico individuale per ragazzi dai 6 ai 17 anni, ad attività di doposcuola, ad attività di gruppi educativi e di autodisplicina finalizzati a casi piu’ complessi (tipo bullismo, uso di droga o alcool, ecc) ad attività di sostegno alle famiglie.

Il Comune di Vicenza, con comunicazione in data 23.08.2023 n. Protocollo 72/23 ha deciso di non rinnovare la concessione ad Ipab dell’utilizzo di questo spazio che, peraltro, cosi facendo, aveva avuto nuova vita, rispetto ad un progresso periodo di non uso e quindi, necessariamente di degrado.

La preoccupazione, dunque, e’ duplice: che ne sarà di questo spazio? Sarà l’ennesimo spazio abbandonato?

E soprattutto: servizi fondamentali come quelli precedentemente erogati, come e da chi verranno ora forniti? Era una risposta parziale, ma era comunque una risposta, ed era importantissima.

Alla luce di quanto sopra, riservata ogni iniziativa e richiesta di verifica presso il competente Assessorato, si chiede al Sindaco ed alla Giunta Comunale di avere risposta ai seguenti quesiti:

– Quale destinazione si ipotizza per l’immobile sito in Vicenza, Via Nino Bixio?

– Quale futuro si ipotizza per il Centro per la documentazione pedagogica e la didattica laboratoriale del Comune di Vicenza?

– Si sta pensando ad una nuova convenzione o ad un nuovo progetto, e se si con chi e come strutturato, al fine di fornire i servizi precedentemente forniti attraverso la convenzione gia’ in essere tra Ipab Minori e l’Associazione Terre di Mezzo?

– Quale priorità questa Giunta intende attribuire in modo concreto ed effettivo alle necessità di supporto alle fragilità ai minori ed alle famiglie che nel periodo temporale 2022/2023 trovavamo risposta attraverso il servizio descritti in narrativa?