PIOVENE ROCCHETTE – Trovati resti umani nell’Astico

Macabra scoperta nella giornata di mercoledì. Come riferisce il Giornale di Vicenza, un pescatore che si trovava in una diga adiacente al torrente Astico, avrebbe dato l’allarme dopo avere trovato delle ossa nei pressi del Ponte Sant’Agata, nel territorio comunale di Piovene Rocchette. Dopo avere allertato la polizia, sul posto è accorso il personale del soccorso alpini, per recuperare i resti.

L’ipotesi più probabile al momento è che si tratti del corpo di Pietro Comparin, 79 anni di Piovene, che si era allontanato da casa la sera del 14 maggio 2021. Secondo le ricostruzioni, sembra che alcuni pezzi di indumenti siano compatibili con quelli che indossava il pensionato il giorno della scomparsa, anche se per la certezza bisognerà aspettare le verifiche sulle ossa.

Nel maggio del 2021 le ricerche di Comparin si erano concentrate per giorni in quella zona, coinvolgendo anche il Monte Summano, utilizzando anche gli elicotteri. Dopo due settimane senza risultati, le ricerche erano state sospese.