Per il Teatro di Lonigo Cristicchi è “Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli”

Il Cartellone del trentennale dalla riapertura del Teatro Comunale “G.Verdi” riparte da Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli, con un’anteprima regionale già “tutto esaurito”, mercoledì 15 novembre alle 21, in un’offerta culturale tra prosa, musica, danza e musical, che accompagnerà il pubblico fino mese di aprile. Un regalo che l’affezionato pubblico del Comunale offre a quanti si impegnano per tenere vivo lo storico teatro del XIX secolo, da quest’anno più sostenibile e confortevole, dopo i lavori per l’adeguamento degli impianti tecnici.

Una sorpresa forse annunciata, visto il grande successo della precedente fatica di Simone Cristicchi, “Magazzino 18”, che ha emozionato il pubblico di Lonigo all’inizio di questo 2023.

La narrazione di Franciscus nasce dalla penna del cantautore romano con Simona Orlando, e viene resa imperdibile dalle canzoni inedite scritte con Amara, cantautrice che muove i primi passi in TV, arrivando al Festival di Sanremo, canzoni che si arricchiscono della sonorizzazione di Tony Canto. Il patrono d’Italia è emblema di un messaggio universale che accompagna le tante epoche che si sono susseguite dal lontano XII secolo, alimentandosi anche nell’attualità: Franciscus, il rivoluzionario. Franciscus, l’estremista. Franciscus, l’innamorato della vita. Franciscus, che visse per un sogno. Franciscus, il folle che parlava agli uccelli. Franciscus, che vedeva la sacralità e la bellezza in ogni volto di persona ma anche di animale, e non solo in essi ma anche nel sole, nella morte, nella terra su cui camminava insieme agli altri. Il messaggio che ci arriva è di cosa ancora può dirci la filosofia del “ricchissimo” di Assisi, nella confusione della modernità affamata di senso, nelle promesse tradite del progresso?

Simone Cristicchi continua a stupire il pubblico teatrale con un nuovo progetto che realizza con il Centro Teatrale Bresciano, dedicato questa volta a San Francesco.

Tra riflessioni, domande e canzoni inedite, l’artista romano indaga e racconta il “Santo di tutti”, che è stato innanzitutto un uomo in crisi, consumato dai dubbi, un laico che imparava facendo, si perfezionava incontrando, e il cui esempio riuscì ad attrarre una comunità, ma non senza destare sospetti di alcuni del popolo. Uno in particolare, Cencio, stracciaiolo girovago, inventore di una lingua solo sua, osservatore critico del viaggio di Francesco, interpretato dallo stesso Cristicchi.

Al centro di questo spettacolo, il labile confine tra follia e santità, tema cardine della vita personale e spirituale di Francesco. Ma anche la povertà, la ricerca della perfetta letizia, la spiritualità universale, l’utopia necessaria di una nuova umanità che riesca a vivere in armonia con il creato. Temi che nel frastuono della società in cui viviamo diventano ancora più urgenti e vividi.

Uno spettacolo ad alta intensità emotiva, che fa risuonare potenti in noi le domande più profonde e ci spinge a ricercarne una possibile risposta.

La vita culturale del Teatro è sostenuta dall’Amministrazione Comunale di Lonigo con Rino Mastrotto Group, Fondazione Farmacia Miotti, Autovega, FIS- Fabbrica Italiana Sintetici.

Spettacolo in abbonamento. I biglietti sono disponibili presso la Biglietteria del Teatro, lunedì e sabato dalle 10.30 alle 13.00, mercoledì dalle 16.00 – 18.30. La sera dello spettacolo, a partire dalle ore 20, è possibile acquistare presso la Biglietteria. Oppure Online, sul sito teatrodilonigo.it.

Per informazioni, telefonare al numero 0444 835010, in orario di biglietteria.

La sera dello spettacolo, gli abbonati potranno ritirare la loro copia gratuita di “Bene, bravo, tris!” la pubblicazione curata da Lino Zonin con l’Amministrazione Comunale di Lonigo, in occasione dei Trent’anni dalla riapertura del Comunale, per ripercorrere insieme i successi, le emozioni e la vita di questo teatro aperto al talento.

Franciscus

Il folle che parlava agli uccelli

Di e con Simone Cristicchi

Scritto con Simona Orlando

Canzoni inedite di Simone Cristicchi e Amara

Musiche e sonorizzazioni Tony Canto

Scenografia Giacomo Andrico

Luci Cesare Agoni

Costumi Rossella Zucchi

Aiuto regia Ariele Vincenti

Produzione Centro Teatrale Bresciano, Accademia Perduta Romagna Teatri

In collaborazione con Corvino Produzioni