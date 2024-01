Patto fra Lampertico e Viacqua per la preparazione tecnica degli studenti

Viacqua-Lampertico: accordo per potenziare la preparazione tecnica degli studenti

Protocollo siglato per supportare l’indirizzo in Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale

Coniugare le finalità educative del sistema d’istruzione con le sfide legate alla gestione delle risorse idriche e accrescere la preparazione tecnica dei giovani e la loro sensibilità verso la tutela dell’ambiente sono gli obiettivi del protocollo d’intesa appena siglato tra Viacqua e I.P.S.I.A “Lampertico” di Vicenza.

Sono previste azioni formative specialistiche per insegnanti e studenti svolte da personale specializzato di Viacqua, visite presso gli impianti e percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), con lo scopo di potenziare, in particolare, la preparazione tecnica degli studenti iscritti all’indirizzo Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale e favorire un positivo inserimento dei diplomati nell’ambito delle professionalità legate alla gestione del servizio idrico.

«Per garantire alla comunità servizi di acquedotto, fognatura e depurazione con elevati standard qualitativi e ambientali la competenza e la sensibilità del personale giocano un ruolo di primaria importanza – ha spiegato il Presidente di Viacqua, Giuseppe Castaman. – Le sfide future per questo settore cruciale impongono lo sviluppo di percorsi formativi specialistici e di affiancamenti a studenti e insegnanti. La presenza di indirizzi di studio specifici nel nostro territorio rappresenta un’occasione fondamentale per formare possibili futuri lavoratori qualificati e consapevoli dell’importanza delle infrastrutture idriche e del ruolo del gestore del servizio.»

L’I.P.S.I.A. “ Lampertico” rappresenta un’importante realtà nel territorio per la preparazione di personale tecnico in vari settori dell’industria e dell’artigianato ed ha attivato da 5 anni l’indirizzo di studio “Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale”.

«In linea con le disposizioni nazionali, gli istituti professionali diventano oggi scuole territoriali dell’innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica – è il commento del Dirigente Scolastico dell’Istituto “Lampertico”, Federico Basile. – Riteniamo che questo accordo possa favorire lo sviluppo delle competenze degli studenti in linea con le richieste di un’azienda a servizio del territorio, che si è dimostrata negli ultimi anni molto sensibile agli aspetti formativi e alla collaborazione con il mondo dell’istruzione.»

«Il protocollo siglato con l’Istituto Lampertico – ha concluso Castaman – aggiunge un ulteriore tassello ad un percorso di collaborazione con gli Istituti superiori del territorio, avviato nel 2022 con un accordo sottoscritto con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza, che sta supportando un dialogo molto costruttivo tra l’azienda e il sistema di istruzione del territorio.»