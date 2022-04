Passa con l’auto sul ponte di Bassano appena restaurato (video)

E’ diventato virale nel pomeriggio un video che riprende un’auto attraversare il ponte di Bassano. Una persona presente ha ripreso un anziano con una donna a fianco e un passeggero che attraversava il ponte fra l’incredulità di chi si trovava vicino. E’ probabile che l’anziano si sia imbucato sul ponte senza conoscere il divieto e non accorgendosi della segnaletica presente al bivio di via Volpato e via Macello che dà accesso pedonale al ponte. L’errore, vogliamo chiamarlo così, non passerà sicuramente inosservato visto che il ponte è stato da poco restaurato e restituito alla cittadinanza in tutta la sua bellezza.

Alla fine qualcuno gli grida: “Numero uno!”. Alla fine la polizia locale è risalita alla sua identità e l’ha sanzionato.