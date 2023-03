Parcheggi a Vicenza – Nel weekend operatori GPS in campo per Ultrabericus e StraVicenza

Riceviamo e pubblichiamo una comunicazione di Filippo Lodetti Alliata CEO della GPS SPA, società che gestisce i parcheggi a Vicenza.

“Il personale della GPS Global Parking Solutions – scrive – presidierà i parcheggi del centro città in concomitanza delle manifestazioni StrAVicenza e Ultrabericus previste nel fine settimana.

In attesa della riattivazione dei pannelli a messaggio variabile che è pianificata per il corrente mese, in occasione delle importanti manifestazioni podistiche che si svolgeranno a Vicenza nel corso del fine settimana, la società GPS metterà in campo il proprio personale, dislocato in prossimità dei parcheggi più frequentati e di maggiore rilevanza per il centro storico.

Le risorse saranno impiegate per indirizzare i flussi veicolari al fine di evitare il più possibile eventuali situazioni di prolungata attesa agli accessi dei parcheggi.

Il presidio interesserà i parcheggi Matteotti, Canove e Fogazzaro. Nello specifico gli operatori saranno presenti: sabato 18 marzo presso il parcheggio Matteotti dalle ore 8 alle ore 13. Mentre i parcheggi Canove e Fogazzaro saranno presidiati dalle ore 8 alle 20 di sabato 18 e domenica 19 marzo.

“Un intervento utile, già utilizzato in passato che è stato molto apprezzato dalla cittadinanza e che GPS assicura al fine di poter erogare il servizio migliore all’utenza anche durante la fase di implementazione degli investimenti tecnologici previsti per i parcheggi in struttura”