Paolo Rossi, una nuova statua in suo onore dal nome “5 luglio 1982”

Si chiama “5 luglio 1982” l’opera dedicata al calciatore Paolo Rossi, scomparso nel dicembre 2020, che sarà collocata all’interno del Parco del Sojo Arte e Natura, a Covolo di Lusiana Conco, comune dell’Altopiano di Asiago.

A riportare il nuovo omaggio per l’ex compianto attaccante è l’Ansa che spiega come l’inaugurazione avverrà proprio il 5 luglio prossimo, a 41 anni esatti dalla partita in cui “Pablito” segnò la storica tripletta contro il Brasile di Zico, Socrates e Falcao, lanciando l’Italia verso la conquista del titolo mondiale di Spagna ’82, trascinata proprio dall’attaccante che alla fine segno’ 6 reti.Protagonista e ideatore dell’iniziativa è l’architetto Diego Morlin, proprietario del Parco del Sojo, museo all’aperto di arte contemporanea, che ricorda di aver visto giocare l’attaccante allo stadio Menti, ai tempi del Lanerossi Vicenza. Queste le sue parole all’Ansa “L’opera dedicata a Paolo Rossi vuole raccontare un dramma che in un’ora precisa si trasforma in redenzione: un uomo quasi distrutto come calciatore, ma con una forza d’animo straordinaria, che reagisce e trova la strada per gridare al mondo che i conti con il destino non sono chiusi”.